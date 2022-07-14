В Ингушском государственном университете продолжается приемная кампания

По словам собеседника, после объявления результатов ЕГЭ активность выпускников заметно возросла: в приемную комиссию ежедневно подают документы более 150 абитуриентов. Количество бюджетных мест в этом году превышает 1,5 тысячи, а количество заявлений уже приближается к 4 тысячам, и с каждым днем эта цифра растет.

Пока среди абитуриентов, поступающих на бакалавриат или специалитет, в топе самых популярных такие направления подготовки, как педагогика, экономика, лечебное дело, юриспруденция.

Напомним, поступающие в ИнгГУ по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний могут подать документы до 25 июля.

Получить дополнительную информацию о поступлении в ИнгГУ абитуриенты могут по телефону 8 (928) 695-63-23 или лично посетив приемную комиссию по адресу: г. Магас, ул. Хрущева, 1а. Также создан Телеграм-канал, где вас проконсультируют по всем вопросам: https://t. me/+j8E0kt0dcDZhNmVi.