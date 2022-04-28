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В Ингушском государственном университете прошла благотворительная акция «Шатер Рамадана»

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В Ингушском государственном университете на территории общежития прошла благотворительная акция «Шатер Рамадана», сообщила пресс-служба вуза.

Студенческий совет ИнгГУ ежегодно присоединяется к этой акции. С наступлением времени вечерней молитвы для всех гостей был организован коллективный ифтар — вечерний прием пищи во время поста.

Разговеться смогли более 120 студентов, проживающих в общежитии, и активистов, также к ним могли присоединиться все желающие. Вечер прошел в очень теплой и уютной атмосфере.

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