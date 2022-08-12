В Ингушском госуниверситете объявлен дополнительный набор на бюджетные места
В Ингушском государственном университете объявлен дополнительный набор на вакантные места бюджетной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.
Собеседник рассказал о ключевых датах приемной кампании. Так, 11 августа начался прием заявлений от абитуриентов и документов, прилагаемых к заявлению.
25 августа завершится прием документов от лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.
Вступительные экзамены пройдут с 26 августа по 5 сентября.
5 сентября завершится прием документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от лиц, поступающих без вступительных испытаний.
7 сентября будут опубликованы конкурсные списки.
12 сентября — завершение приема заявлений о согласии на зачисление.
До 16 сентября будут изданы приказы о зачислении лиц, подавших согласие на зачисление и успешно прошедших конкурсные условия в соответствии с правилами приема 2022 года.