В Ингушском госуниверситете объявлен дополнительный набор на бюджетные места

Собеседник рассказал о ключевых датах приемной кампании. Так, 11 августа начался прием заявлений от абитуриентов и документов, прилагаемых к заявлению.

25 августа завершится прием документов от лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.

Вступительные экзамены пройдут с 26 августа по 5 сентября.

5 сентября завершится прием документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от лиц, поступающих без вступительных испытаний.

7 сентября будут опубликованы конкурсные списки.

12 сентября — завершение приема заявлений о согласии на зачисление.

До 16 сентября будут изданы приказы о зачислении лиц, подавших согласие на зачисление и успешно прошедших конкурсные условия в соответствии с правилами приема 2022 года.