В Ингушском госуниверситете продолжается приемная кампания

Целевой прием и особое право (очно, бюджет, бакалавриат) осуществляется до 28 июля включительно.

Общий конкурс (очно, бюджет, бакалавриат) — до 3 августа включительно.

«Напоминаем о необходимости своевременного подписания заявления о согласии на зачисление и сдачи оригинала документа об образовании», — отметили в пресс-службе.

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 9:00 до 13:00 мск.