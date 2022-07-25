Образование

В Ингушском госуниверситете продолжается приемная кампания

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Приемная комиссия Ингушского государственного университета продолжает прием документов от абитуриентов, сообщила пресс-служба вуза.

Целевой прием и особое право (очно, бюджет, бакалавриат) осуществляется до 28 июля включительно.

Общий конкурс (очно, бюджет, бакалавриат) — до 3 августа включительно.

«Напоминаем о необходимости своевременного подписания заявления о согласии на зачисление и сдачи оригинала документа об образовании», — отметили в пресс-службе.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 9:00 до 13:00 мск.

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