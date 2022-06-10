В Ингушском госуниверситете пройдет обучение по программе «Информационные системы и технологии»

По словам собеседника, студенты, которые поступят в этом году на физико-математический факультет ИнгГУ, смогут пройти обучение по новый сетевой программе «Информационные системы и технологии». Данная программа сочетает в себе продвинутые навыки программирования и математический базис, которые востребованы в IT-компаниях.

Занятия в университете будут проводить, в том числе, преподаватели МФТИ. Совместная работа даст возможность студентам учиться по высоким стандартам Физтеха, не выезжая из региона.

Пройти отбор на программы совместного бакалавриата смогут те, кто примет участие и покажет лучшие результаты в тестировании уже после зачисления в вуз на соответствующее направление.

«Современный мир развивается за счет открытости, и мы приложим все усилия чтобы и дальше сокращать географические препятствия в сфере образования», — отметил собеседник.