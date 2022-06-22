Как и годом ранее, мероприятие прошло в онлайн-формате на платформе BigBlueButton. На конференцию было заявлено 69 доклада от 93 участников — студентов, аспирантов и молодых ученых Ингушского государственного университета, Белорусского государственного университета, Луганского государственного университета и др.

Работа конференции прошла в рамках секций: филология; общественно-гуманитарные науки; химия; биология и экология; физика и математика; медицина; сельскохозяйственные и строительные дисциплины.

С итогами работы секций на пленарном заседании выступили руководители секций, кураторы студенческих научных объединений Ингушского госуниверситета, которые выразили надежду, что итоги работы конференции, ее результаты будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в практической деятельности.