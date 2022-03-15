В Ингушском госуниверситете состоялось мероприятие, посвященное народному фольклору

Организатором и творческим вдохновителем мероприятия стала кафедра ингушской литературы и фольклора. Студенты читали произведения поэтов и писателей, в которых присутствуют ингушские народные колыбельные, показали сценические постановки, играли музыкальные произведения известных авторов.

На мероприятие были приглашены писатели Н. Кодзоев, М. Яндиев, М. Дударова, Р. Чимхильгова, М. Мартазанов, И. Ваделов, А. Мальсагова, З. Ахильгова, Л. Евкурова, И. Татриев, М. Сапралиев, И. Нальгиев.

Декан факультета Мадина Мальсагова выразила благодарность выступавшим и отметила, что молодое поколение обязано свято хранить и передавать наследие ингушского народа, приобщаться к фольклору через бережное отношение и сохранение народных традиций во взаимосвязи с современностью.