В Ингушском госуниверситете создадут спортивную команду по скалолазанию
В Ингушском государственном университете состоялась встреча ректора Фатимы Албаковой и преподавателей кафедры «Физическое воспитание» с президентом региональной федерации альпинизма и скалолазания Магомедом Дзейтовым, сообщила пресс-служба вуза.
В ходе встречи обсудили создание в университете команды и тренировочной базы по скалолазанию. Рассмотрели также вопросы, связанные с техническим состоянием университетского скалодрома и безопасности его эксплуатации.
Ректор отметила, что развитие скалолазания среди молодежи будет играть большую роль в развитии студенческого спорта, и поблагодарила гостей за встречу.