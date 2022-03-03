В Ингушском госуниверситете создадут спортивную команду по скалолазанию

В ходе встречи обсудили создание в университете команды и тренировочной базы по скалолазанию. Рассмотрели также вопросы, связанные с техническим состоянием университетского скалодрома и безопасности его эксплуатации.

Ректор отметила, что развитие скалолазания среди молодежи будет играть большую роль в развитии студенческого спорта, и поблагодарила гостей за встречу.