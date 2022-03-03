В Ингушском госуниверситете создадут спортивную команду по скалолазанию

0

В Ингушском государственном университете состоялась встреча ректора Фатимы Албаковой и преподавателей кафедры «Физическое воспитание» с президентом региональной федерации альпинизма и скалолазания Магомедом Дзейтовым, сообщила пресс-служба вуза.

В ходе встречи обсудили создание в университете команды и тренировочной базы по скалолазанию. Рассмотрели также вопросы, связанные с техническим состоянием университетского скалодрома и безопасности его эксплуатации.

Ректор отметила, что развитие скалолазания среди молодежи будет играть большую роль в развитии студенческого спорта, и поблагодарила гостей за встречу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В рамках проекта «Культура для школьников» в сельском поселении Сагопши прошла программа «Наше культурное наследие»
В Минобрнауки Ингушетии состоялось заседание общественного совета по НОКО
Посетителей ингушских библиотек приглашают принять участие в конкурсе «Гений — это ты!»
Никакие санкции не сломят Россию — депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Студенты Ингушского госуниверситета провели акцию «Почта добра» для воспитанников интерната
Власти Назрани и Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии поддержат малый бизнес
Россельхознадзор по Ингушетии проверил школьную столовую в селе Нестеровское
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 100-летию летчика Мурада Оздоева
Руководитель Минкультуры Ингушетии ознакомилась с работой домов культуры Назрановского района
Ингушский борец Мурад Евлоев в составе сборной Азербайджана заявлен на первенство Европы

Главное

Яндекс.Метрика

 