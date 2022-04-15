В ингушском Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов

По информации пресс-службы мэрии города, с помощью специальной техники привели в безопасное состояние места, наиболее подверженные заторам, — подмостовое пространство и прилегающие к нему участки по 150 метров в каждую сторону.

Это делается с целью минимизации риска наводнений при увеличении водотока. Данные профилактические работы проведены в соответствии с республиканским и муниципальным планами мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.