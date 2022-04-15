Муниципалитет

В ингушском Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов

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В Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов в районе центрального городского моста на улице Промысловой.

По информации пресс-службы мэрии города, с помощью специальной техники привели в безопасное состояние места, наиболее подверженные заторам, — подмостовое пространство и прилегающие к нему участки по 150 метров в каждую сторону.

Это делается с целью минимизации риска наводнений при увеличении водотока. Данные профилактические работы проведены в соответствии с республиканским и муниципальным планами мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

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