В Ингушском краеведческом музее проходят мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» проходят культпоходы, приуроченные ко Дню единения Ингушетии с Россией, сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсия на тему «Строительство ингушских башен», которую провела Жанна Дзейтова, вызвала большой интерес у школьников. Особенно их заинтересовали картина Хож-Ахмеда Имагожева «Строительство башни», макеты башенных комплексов Аслана Хашагульгова и Магомед-Башира Оздоева.
«Подобные мероприятия дают возможность обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным пространством, привить любовь к родной школе, к родителям, к учителю, к Родине», — отметили музейные работники.