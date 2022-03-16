В Ингушском краеведческом музее проходят мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»

Экскурсия на тему «Строительство ингушских башен», которую провела Жанна Дзейтова, вызвала большой интерес у школьников. Особенно их заинтересовали картина Хож-Ахмеда Имагожева «Строительство башни», макеты башенных комплексов Аслана Хашагульгова и Магомед-Башира Оздоева.

«Подобные мероприятия дают возможность обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным пространством, привить любовь к родной школе, к родителям, к учителю, к Родине», — отметили музейные работники.