В Ингушском медицинском колледже выпускникам в торжественной обстановке вручили дипломы

«Медицинская наука не стоит на месте. Вы должны помнить, что успешным в профессии может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов совершенствоваться, углублять свои знания и затем применять их на практике. Вы — будущее нашего здравоохранения, и от всего сердца желаю вам достичь больших профессиональных успехов, стать отличными специалистами и всегда любить свою работу», — напутствовал Магомедбашир Балаев.

Также с приветственными словами и добрыми пожеланиями выступила директор колледжа Зоя Озиева и выразила надежду, что выпускники колледжа станут достойными медицинскими работниками.

Среди специалистов, получивших дипломы, — медицинские сестры, медбратья, фельдшеры, акушеры, лаборанты и специалисты профилактической стоматологии. В этом году колледж окончили 173 студента, а красный диплом получили 25 выпускников.