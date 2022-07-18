Здравоохранение

В Ингушском медицинском колледже выпускникам в торжественной обстановке вручили дипломы

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Глава Минздрава республики Магомедбашир Балаев, сообщила его пресс-служба, поздравил выпускников с окончанием колледжа и получением одной из самых благородных и незаменимых профессий.

«Медицинская наука не стоит на месте. Вы должны помнить, что успешным в профессии может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов совершенствоваться, углублять свои знания и затем применять их на практике. Вы — будущее нашего здравоохранения, и от всего сердца желаю вам достичь больших профессиональных успехов, стать отличными специалистами и всегда любить свою работу», — напутствовал Магомедбашир Балаев.

Также с приветственными словами и добрыми пожеланиями выступила директор колледжа Зоя Озиева и выразила надежду, что выпускники колледжа станут достойными медицинскими работниками.

Среди специалистов, получивших дипломы, — медицинские сестры, медбратья, фельдшеры, акушеры, лаборанты и специалисты профилактической стоматологии. В этом году колледж окончили 173 студента, а красный диплом получили 25 выпускников.

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