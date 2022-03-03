Конкурс

В ингушском парламенте чествовали победителей конкурса чтецов среди студентов

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Вице-спикер парламента республики Руслан Паров встретился со студентками, занявшими призовые места в конкурсе чтецов, и их наставниками. Заместитель председателя Народного собрания поблагодарил преподавателей за проделанную работу в подготовке конкурсантов, вручив в качестве памятного подарка семь томов романа Исы Кодзоева «Г1алг1ай» («Ингуши»).

Конкурс по инициативе Руслана Парова проводился в рамках декады ингушского языка и литературы в стенах колледжа сервиса и быта.

Организаторами мероприятия за основу был взят известный труд выдающегося прозаика, поэта, драматурга, переводчика Иссы Аюповича Кодзоева роман-эпопея «Г1алг1ай».

По итогам конкурса первое место заняла студентка Международного открытого колледжа современного управления Мата Медарова, на второй и третьей позициях студентки медико-технологического колледжа Хава Аушева и Джаннат Елхароева. Призерам вручили памятные грамоты и сертификаты на сумму 50, 30 и 20 тыс. руб.

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