В ингушском парламенте чествовали победителей конкурса чтецов среди студентов

Конкурс по инициативе Руслана Парова проводился в рамках декады ингушского языка и литературы в стенах колледжа сервиса и быта.

Организаторами мероприятия за основу был взят известный труд выдающегося прозаика, поэта, драматурга, переводчика Иссы Аюповича Кодзоева роман-эпопея «Г1алг1ай».

По итогам конкурса первое место заняла студентка Международного открытого колледжа современного управления Мата Медарова, на второй и третьей позициях студентки медико-технологического колледжа Хава Аушева и Джаннат Елхароева. Призерам вручили памятные грамоты и сертификаты на сумму 50, 30 и 20 тыс. руб.