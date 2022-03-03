В ингушском парламенте чествовали победителей конкурса чтецов среди студентов
Вице-спикер парламента республики Руслан Паров встретился со студентками, занявшими призовые места в конкурсе чтецов, и их наставниками. Заместитель председателя Народного собрания поблагодарил преподавателей за проделанную работу в подготовке конкурсантов, вручив в качестве памятного подарка семь томов романа Исы Кодзоева «Г1алг1ай» («Ингуши»).
Конкурс по инициативе Руслана Парова проводился в рамках декады ингушского языка и литературы в стенах колледжа сервиса и быта.
Организаторами мероприятия за основу был взят известный труд выдающегося прозаика, поэта, драматурга, переводчика Иссы Аюповича Кодзоева роман-эпопея «Г1алг1ай».
По итогам конкурса первое место заняла студентка Международного открытого колледжа современного управления Мата Медарова, на второй и третьей позициях студентки медико-технологического колледжа Хава Аушева и Джаннат Елхароева. Призерам вручили памятные грамоты и сертификаты на сумму 50, 30 и 20 тыс. руб.