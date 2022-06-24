В Ингушском политехническом колледже состоялась профилактическая беседа

На мероприятие, организаторами которого стали сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий, были приглашены главный психиатр-нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов, представитель духовенства Алихан Нальгиев, инспектор по делам несовершеннолетних Аза Евлоева.

Ваделов рассказал студентам колледжа о ситуации в республике, связанной с наркоманией, о негативном влиянии наркомании на здоровье молодых людей, о последствиях употребления запрещенных средств и о причинах, которые обычно побуждают молодых людей к употреблению наркотиков.

Спикеры встречи отметили, что, несмотря на самые современные средства борьбы с наркоманией, число добровольных рабов дурмана угрожающе растет. По официальным данным, число больных наркоманией за последнее время только увеличилось.

«К сожалению, некоторые молодые люди не осознают трагические последствия употребления курительных смесей и наркотиков. Самое страшное заключается в том, что многие думают, что разовое употребление не представляет опасности, но это глубокое заблуждение. Употребив наркотик один раз, человек может шагнуть в пропасть ужасной жизни наркомана, которая в итоге заканчивается чаще всего смертью и трагедией для его родственников», — отметил нарколог.

В рамках встречи спикеры ответили на вопросы, возникавшие у учащихся в ходе обсуждения темы.