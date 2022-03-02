В Ингушском региональном отделении «Союза женщин России» поддержали проведение спецоперации на Украине

«В это непростое время разрешите нам, женщинам Ингушетии — членам Союза женщин России, поблагодарить Вас за Вашу мудрость и дальновидность!

Не впервые в нашей современной истории именно Вы принимаете судьбоносные решения», — говорится в обращении.

Далее отмечается: «Мы хорошо помним лето 2004 года, когда Вы — Президент России, лично прилетели в Магас, чтобы проконтролировать ситуацию в республике после вероломного нападения боевиков на Ингушетию 22 июня (2004 года — ред.), чтобы понять причины случившегося и узнать, какая помощь нужна ингушскому народу, его руководству.

Именно благодаря принятым Вами решениям: получили помощь семьи в Ингушетии, пострадавшие от ливней; получили возможность обустроиться люди, долгие годы проживавшие в оползневых зонах Малгобекского района республики; получили выплаты военнослужащие, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; Малгобеку, снабжавшему топливом технику Советского Союза во время Великой Отечественной войны, было присвоено звание «Город Воинской Славы».

«И сейчас, когда над миром осязаемо нависла опасность коричневой чумы, именно Вы взяли на себя задачу очистить Землю от этого страшного зла.

Мы поддерживаем Ваше решение о специальной операции по защите мира и свободы, молимся за наших военнослужащих, за всех мирных жителей и желаем всем благополучия!», — отмечается в обращении ИРО «Союз женщин России».