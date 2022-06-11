В ингушском селе Вознесеновская обустроят дорогу и родник

«В связи с обращениями жителей к главе города в сельском поселении Вознесеновская начаты работы по выравниванию дорожного полотна и укладке песчано-гравийной смесью. Общая протяжённость дорожного полотна составляет 1,2 км. Помимо благоустройства дороги, также проводятся мероприятия по устройству здесь большого родника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные работы проводятся при поддержке Роснефти, которые предоставили тяжелую рабочую технику для выравнивания дорог.

Сельское поселение Вознесенская расположено на Терском хребте возле Малгобека, это старый нефтедобывающий район. Населенный пункт основан в 1847 году под названием Магомет-Юрт. По некоторым данным, с 1860 года используется название Вознесенская.