В капитальной уборке улиц Назрани Ингушетии примет участие техника фирмы «Керхер»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, задача, поставленная градоначальником — в месячный срок провести генеральную уборку Назрани. Это и скверы, и общественные территории, и главные улицы города.

«Не должно быть полумер, я жду конкретный результат», — отметил Урусхан Евлоев.

В последние годы назрановцы активно жаловались на облака пыли в городе в весенний период. Пыль образуется из грязи, которая накопилась в городе за зимний период. Справиться с ней может только мойка и тщательная уборка улиц с применением специализированной техники. Две единицы уборочных агрегатов уже прибыли в муниципальное образование.