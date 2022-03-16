Благоустройство

В капитальной уборке улиц Назрани Ингушетии примет участие техника фирмы «Керхер»

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По приглашению главы Назрани Урусхана Евлоева в город приехали представители фирмы «Керхер» — одного из крупнейших производителей техники для уборки и очистки улиц.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, задача, поставленная градоначальником — в месячный срок провести генеральную уборку Назрани. Это и скверы, и общественные территории, и главные улицы города.

«Не должно быть полумер, я жду конкретный результат», — отметил Урусхан Евлоев.

В последние годы назрановцы активно жаловались на облака пыли в городе в весенний период. Пыль образуется из грязи, которая накопилась в городе за зимний период. Справиться с ней может только мойка и тщательная уборка улиц с применением специализированной техники. Две единицы уборочных агрегатов уже прибыли в муниципальное образование.

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