Рейд

В Карабулаке Ингушетии было выявлено несколько нелегальных точек сезонной торговли

0

В Карабулаке сотрудники экономического отдела городской мэрии и участковые уполномоченные полиции совместно проводят рейды по нестационарным объектам торговли.

В ходе очередного мероприятия на территории муниципального образования было выявлено несколько нелегальных точек сезонной торговли, они находились вдоль центральных автомагистралей, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

С лицами, осуществляющими незаконное предпринимательство, были проведены профилактические беседы и составлены протоколы об административных правонарушениях. За незаконную торговлю провинившимся грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Рейды по проверке НТО будут проводиться регулярно, это делается с целью наведения порядка в данной сфере.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Три года проведет в колонии-поселении житель Ингушетии за кражу 9 мобильных телефонов
Бывший ведущий специалист Минпрома Ингушетии обвиняется в получении крупной взятки
В ингушском Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов
Более десятка дорог реконструировано в Ингушетии в 2021 году
Мэрия Карабулака проводит еженедельный мониторинг розничных цен на продукты питания первой необходимости
В Ингушетии для дальнобойщиков организовали благотворительную акцию, посвященную погибшим на Украине
Свыше 12,2 млрд рублей потрачено в Ингушетии на строительство объектов и оснащение больниц в минувшем году
Столице Ингушетии Магасу исполнилось 28 лет со дня возрождения
В Ингушетии начинает работу общественная приемная гендиректора «Россети Северный Кавказ»
Ведущие российские акушеры-гинекологи проведут мастер-классы в Ингушетии
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты

Главное

Яндекс.Метрика

 