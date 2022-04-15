В Карабулаке Ингушетии было выявлено несколько нелегальных точек сезонной торговли

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В Карабулаке сотрудники экономического отдела городской мэрии и участковые уполномоченные полиции совместно проводят рейды по нестационарным объектам торговли.

В ходе очередного мероприятия на территории муниципального образования было выявлено несколько нелегальных точек сезонной торговли, они находились вдоль центральных автомагистралей, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

С лицами, осуществляющими незаконное предпринимательство, были проведены профилактические беседы и составлены протоколы об административных правонарушениях. За незаконную торговлю провинившимся грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Рейды по проверке НТО будут проводиться регулярно, это делается с целью наведения порядка в данной сфере.

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