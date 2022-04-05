В Карабулаке Ингушетии начали благоустройство общественных территорий

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в этом году основные усилия будут направлены на 3 объекта, на одном, расположенном в 4-м микрорайоне, на улице Пушкина, уже начаты работы. Здесь запланированы асфальтирование дороги и устройство тротуара с укладкой бордюрного камня протяжённостью порядка 400 метров, устройство освещения, организация небольшой зоны отдыха.

Этот участок значим тем, что дорога и тротуар ведут к городской школе № 5. Двигаться на транспорте или пешком к учебному заведению теперь будет гораздо удобнее. На очереди начало работ по благоустройству общественных пространств на улицах Зязикова и Градусова.