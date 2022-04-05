В Карабулаке Ингушетии начали благоустройство общественных территорий

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В Карабулаке начали благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в этом году основные усилия будут направлены на 3 объекта, на одном, расположенном в 4-м микрорайоне, на улице Пушкина, уже начаты работы. Здесь запланированы асфальтирование дороги и устройство тротуара с укладкой бордюрного камня протяжённостью порядка 400 метров, устройство освещения, организация небольшой зоны отдыха.

Этот участок значим тем, что дорога и тротуар ведут к городской школе № 5. Двигаться на транспорте или пешком к учебному заведению теперь будет гораздо удобнее. На очереди начало работ по благоустройству общественных пространств на улицах Зязикова и Градусова.

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