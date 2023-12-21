В Карабулаке Ингушетии наградили торговые объекты за лучшее новогоднее оформление

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, победителем стал магазин «Магнит», на втором месте торговый центр «Парус», тройку лидеров замкнул магазин «Детский мир».

«Компетентная комиссия обращала внимание на лучшее украшение фасадов и входных групп зданий, благоустройство прилегающих территорий, оригинальное оформление по новогодней тематике», — поделился специалист администрации Карабулака.

Власти города поощрили победителя телевизором диагональю 55 дюймов, обладателю второго места достался телевизор диагональю 40 дюймов, а за третье место вручили планшет.