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В Карабулаке Ингушетии наградили торговые объекты за лучшее новогоднее оформление

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В Карабулаке подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, победителем стал магазин «Магнит», на втором месте торговый центр «Парус», тройку лидеров замкнул магазин «Детский мир».

«Компетентная комиссия обращала внимание на лучшее украшение фасадов и входных групп зданий, благоустройство прилегающих территорий, оригинальное оформление по новогодней тематике», — поделился специалист администрации Карабулака.

Власти города поощрили победителя телевизором диагональю 55 дюймов, обладателю второго места достался телевизор диагональю 40 дюймов, а за третье место вручили планшет.

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