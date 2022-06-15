В Карабулаке Ингушетии назначили нового вице-мэра

Вакантную с прошлого года должность в органе местного самоуправления заняла Фатима Костоева, последним местом трудоустройства которой ранее была администрация Главы Ингушетии в качестве начальника государственно-правового управления.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, градоначальник подчеркнул высокие профессиональные качества Костоевой и большой опыт работы на различных направлениях, которые помогут ей быстро влиться в дружный коллектив администрации муниципального образования, повысить показатели эффективности деятельности и качество решения стоящих задач.

В соответствии со структурой администрации города Фатима Костоева будет курировать отделы, занимающиеся вопросами правового и кадрового обеспечения, внутренней политики, экономики, торговли и сельского хозяйства, общественной безопасности, взаимодействия со средствами массовой информации и молодёжью.

Фатима Магомедовна Костоева родилась 6 марта 1963 года в городе Назрань. В 2000 году окончила Российский университет дружбы народов и там же в 2003 году аспирантуру кафедры международного права юридического факультета, получив учёную степень «кандидат юридических наук».

Трудовой путь начала в образовательной и строительной сферах, была ведущим специалистом-экспертом в Управлении Росреестра по Ингушетии, главным специалистом в правовом отделе аппарата регионального правительства. Длительное время Костоева проработала на различных должностях в государственно-правовом управлении администрации Главы республики.