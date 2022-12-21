Благотворительность

В Карабулаке Ингушетии организован пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным

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В городе Карабулаке заработал пункт сбора помощи мобилизованным гражданам, которые направляются в зону специальной военной операции.

Пункт открыт на базе городской администрации по адресу: улица Промысловая, 2/2.

Как сообщили в мэрии города, жители муниципального образования и все желающие могут с 9 до 18 часов в будние дни принести туда вещи, которые сейчас необходимы военнослужащим для несения службы: термоодежда, тёплые вязаные носки, балаклавы, перчатки, стельки, средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания длительного хранения и т. д.

По всем возникшим вопросам просят обращаться в социальный отдел мэрии. Телефон для связи: 8 (873) 444-41-56.

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