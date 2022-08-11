В Карабулаке Ингушетии оштрафовали купальщиков

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В Карабулаке оштрафовали граждан, купавшихся в неустановленных местах, сообщили в мэрии города.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии Ингушетии о несоответствии качества воды на водных объектах Карабулака, а также в связи с отсутствием оборудованных мест массового отдыха на воде и средств спасения на территории городских водоёмов, распоряжением мэрии установлен запрет купания в открытых водоёмах муниципального образования.

Административная комиссия города отметила, что нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; согласно ст. 12. Закона «Об административной ответственности за совершение отдельных видов правонарушений на территории республики».

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