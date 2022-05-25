В Карабулаке Ингушетии прошёл сход граждан по вопросу прохождения военной службы по контракту

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, начальник мобилизационного отделения Сунженского районного военного комиссариата Руслан Куркиев рассказал, что на базе данного полка планируется сформировать мотострелковый и танковый батальоны общим количеством 500 человек. При комплектовании данных подразделений для жителей Карабулака выделена квота в 46 мест.

Отмечается, что при прохождении службы предусматривается денежное довольствие от 28 тысяч рублей. Требования к кандидатам: возраст до 40 лет (ранее проходившие службу по контракту — до 45 лет), категория годности здоровья «А», «Б», служба в армии (не служившие только с высшим или средним специальным образованием).

В ходе встречи представитель военкомата ответил на поступившие из зала вопросы, касающиеся различных аспектов прохождения военной службы по контракту.