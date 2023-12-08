Профилактика

В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину

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Антинаркотическая комиссия Карабулака совместно с ОМВД России по городу, местным советом депутатов организовала профилактическую игру-викторину среди учащихся 9-х классов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, на мероприятии поднималась тема последствий, возникающих после приёма наркотических средств, и рассказывалось о том, как не попасть в пагубную для здоровья и жизни зависимость.

«Игру мы проводили в седьмой средней городской школе. Увлекательным получился последний этап, который завершился шерстяным тимбилдингом», — поделились организаторы мероприятия.

Отмечается, что по итогам викторины определили победителей и вручили подарки, а также всем участникам раздали информационные брошюры, блокноты антинаркотического содержания.

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