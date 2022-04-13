В Карабулаке прошел шахматный турнир «Юный шахматист», посвященный Дню космонавтики

«Активную помощь в подготовке и проведении турнира оказал президент шахматной федерации Ингушетии Муса Плиев. Должен отметить, что такие мероприятия сплачивают детей и учат их стремлению быть первыми в достижении своих целей», — рассказал директор ДК Камбулат Аушев.

В результате баталий на шахматной доске первое место занял Рашид Цуров, второе место — Ахмад Годоборшев, третье место — Амаль Кодзоева. Победителям были вручены почетные грамоты и памятные призы.

Президент шахматной федерации региона Муса Плиев высоко оценил работу тренера Танзилы Аушевой, которая ведет шахматный кружок в Доме культуры города Карабулака.