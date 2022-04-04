В Карабулаке в рамках Года культурного наследия народов России прошел мастер-класс хореографического ансамбля «Таргим»
в Доме культуры города Карабулака прошел мастер-класс образцового детского хореографического ансамбля «Таргим». Это мероприятие стало также продолжением успешной реализации в регионе Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В мероприятии приняли участие директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев, художественный руководитель Ася Абдурзакова, художественный руководитель ДК сельского поселения Нижние Ачалуки Саид Катиев, художественные руководители и балетмейстеры хореографических коллективов домов культуры республики.
Мастер-класс ансамбля «Таргим», который добился высоких результатов под руководством хореографа, лауреата премии Правительства РФ «Душа России» Адама Бекова, был направлен на решение задач, связанных с сохранением, популяризацией и развитием хореографического искусства, а также приобщением подрастающего поколения к искусству танца.
Воспитанники Адама Бекова продемонстрировали класс-урок и «народную середину» с элементами национальной хореографии, а также хореографические композиции «Вайнахский танец», «Девичий танец» и «Таргимский перепляс». «Танец с кувшином» исполнила на мероприятии солистка ансамбля Хава Мурзабекова, а Абукар Тимурзиев и Хадижа Погорова показали блестящую технику в «Парном танце».
«Народный танец — это часть национальной культуры, он несёт в себе историю, передается от поколения к поколению и как нельзя лучше демонстрирует традиции, обычаи и культуру народа», — рассказала худрук РДНТ Ася Абдурзакова, чей вклад в подготовку и проведение мастер-класса высоко оценил Алаудин Эсмурзиев.