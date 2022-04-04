В Карабулаке восстановили подачу воды после долгих перебоев

«Ответственные проверили уровень воды в накопителях на территории карабулакской насосной станции и в бетонных резервуарах. По следам вчерашних перебоев водоснабжения, связанных с проблемами на головной насосной станции в городе Сунжа, жители части города жаловались с утра на отсутствие воды в домашних кранах. К обеду сегодняшнего дня водоснабжение города было восстановлено», — говорится в сообщении.

Инспекция показала, что вода в ёмкостях была, но уровень их наполнения не обеспечивал достаточное давление в водопроводной системе.