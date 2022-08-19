Мемориал

В книжном фонде Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии пополнение

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Книжный фонд Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии пополнился книгой Добренко Е. А. «Поздний сталинизм: эстетика политики» в двух томах, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры, профессора Шеффилдского университета (Великобритания) Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории — позднему сталинизму.

Двухтомник, рассматривающий связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов — будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура.

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