В книжном фонде Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии пополнение

Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры, профессора Шеффилдского университета (Великобритания) Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории — позднему сталинизму.

Двухтомник, рассматривающий связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов — будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура.