Профилактика

В колледже Ингушетии провели лекцию-беседу по профилактике наркомании

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В колледже архитектуры и дизайна Магаса правоохранитель, общественник и нарколог провели лекцию-беседу по профилактике наркомании, в рамках акции «Дети России-2023», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Инспектор ПДН Хава Плиева напомнила юношам и девушкам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством России за распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Главный нарколог республики Джамбулат Ваделов рассказал студентам о вреде наркомании, отметив, что это — тяжелая болезнь. «Некоторые могут начать употреблять наркотики, приобретя зависимость от сигарет, алкоголя или снюса, поэтому важно понимать, что наркомания может начаться с чего-то кажущегося незначительным, а затем развиться в серьезную зависимость от более тяжелых веществ», — подчеркнул он.

Представитель общественного совета при МВД по республике Берд Кульбужев призвал ребят вести здоровый образ жизни, активно участвовать в общественно-полезной деятельности, беречь себя и своих близких от наркотического дурмана.

«Беседа оказалась интересной, ребята задавали вопросы, на которые получали подробные и обстоятельные ответы», — отметил в пресс-службе ведомства.

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