В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка, посвященная годовщине воссоединение Крыма с Россией
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит фотовыставка «Наш Крым», посвященная годовщине воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке представлены уникальные фотографии из архива ИТАР-ТАСС, рассказывающие историю жизни полуострова с начала XX века по наше время.
Выставка продлится до 25 марта.
Напомним, 21 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.