В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка, посвященная годовщине воссоединение Крыма с Россией

На выставке представлены уникальные фотографии из архива ИТАР-ТАСС, рассказывающие историю жизни полуострова с начала XX века по наше время.

Выставка продлится до 25 марта.

Напомним, 21 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.