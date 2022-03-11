Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка, посвященная годовщине воссоединение Крыма с Россией

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит фотовыставка «Наш Крым», посвященная годовщине воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены уникальные фотографии из архива ИТАР-ТАСС, рассказывающие историю жизни полуострова с начала XX века по наше время.
Выставка продлится до 25 марта.

Напомним, 21 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

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