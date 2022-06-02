В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Как прекрасен этот мир»

На выставке представлены рисунки детей из Ярославля, Москвы, Ингушетии и других регионов России, прославляющие величие и красоту нашей Родины и демонстрирующие общность нашего народа.

«Выставка проходит под девизом «Мы вместе». Среди представленных рисунков можно увидеть работы детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала куратор проекта заместитель директора музея Заретхан Плиева.

По ее словам, выставка состоит из нескольких экспозиций. В экспозицию «Ингушетия глазами детей» включены рисунки юных художников из разных регионов России, отражающие их восприятие красот нашего края. Экспозиции «Пушкин и Кавказ» и «Лермонтов и Кавказ» демонстрируют портреты русских поэтов и иллюстрации к их произведениям, созданные детьми из Ингушетии. Экспозиция «В творческом поиске» представляет рисунки, сделанные в необычной манере, с использованием нетрадиционных материалов, и фантазийные рисунки.

Выставка продлится до конца июня.