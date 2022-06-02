Музей

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Как прекрасен этот мир»

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка Международной передвижной детской художественной галереи «Мосты дружбы» «Как прекрасен этот мир», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены рисунки детей из Ярославля, Москвы, Ингушетии и других регионов России, прославляющие величие и красоту нашей Родины и демонстрирующие общность нашего народа.

«Выставка проходит под девизом «Мы вместе». Среди представленных рисунков можно увидеть работы детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала куратор проекта заместитель директора музея Заретхан Плиева.

По ее словам, выставка состоит из нескольких экспозиций. В экспозицию «Ингушетия глазами детей» включены рисунки юных художников из разных регионов России, отражающие их восприятие красот нашего края. Экспозиции «Пушкин и Кавказ» и «Лермонтов и Кавказ» демонстрируют портреты русских поэтов и иллюстрации к их произведениям, созданные детьми из Ингушетии. Экспозиция «В творческом поиске» представляет рисунки, сделанные в необычной манере, с использованием нетрадиционных материалов, и фантазийные рисунки.

Выставка продлится до конца июня.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии отпраздновали День защиты детей
С начала текущего года «Россети Северный Кавказ» отремонтировали порядка 650 км ЛЭП
В столице Ингушетии пройдет праздничный концерт в честь юбилея республики
Полицейские изъяли у жителя Ингушетии взрывчатку и боевые патроны
Худрук РДНТ Ингушетии стала лауреатом фестиваля-конкурса «Это все — мое, родное...»
В Ингушетии прошел республиканский турнир по шахматам среди школьников
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили воспитанников детского дома-интерната
В Ингушетии осудили жительницу соседнего региона за взятку полицейскому
МКЖР Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на июнь по программе «Пушкинская карта»
В Ингушетии проводится ЕГЭ по математике профильного уровня
В городе Сунже Ингушетии приступили к благоустройству улицы имени Султана Плиева

Главное

Яндекс.Метрика

 