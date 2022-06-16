Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Рерихи и Кавказ»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «Рерихи и Кавказ», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Этот проект совместно осуществили Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов и Координационный центр Знамени Мира «Юг России».

Вниманию посетителей выставки «Рерихи и Кавказ» представлены книги, периодические издания и факсимильные копии документов, свидетельствующие о пребывании художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха и его семьи на Кавказе.

В экспозицию вошли также письма художника, адресованные супруге Елене Рерих, написанные в июне-июле 1913 года из Кисловодска.

Впервые на Кавказе Рерих оказался 12 июня 1913 года в тридцатидевятилетнем возрасте. Во время поездки художник побывал не только в Минеральных Водах: его также привлекли памятники древней аланской культуры, крепости у подножия Эльбруса, ряд горских поселений и других достопримечательных мест.

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