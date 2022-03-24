В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка уникальных предметов раннебронзовой эпохи

В зале археологии представлены многочисленные экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок на территории Ингушетии в разное время. Здесь представлены экспонаты из Эгикальского, Шуанского и Келийского катакомбных могильников, а также археологические предметы, найденные в ходе строительных работ в зоне города Магаса.

«Все эти предметы относятся к разным археологическим культурам. Здесь представлены бусы из стекловидной пасты VII-IХ вв. н. э., относящиеся к аланскому периоду, браслеты и кольца из черной стекловидной пасты, серебряные женские подвески, бронзовые браслеты», — рассказал собеседник.

По его словам, музейная деятельность имеет большое общественное значение, в том числе и в плане воспитания подрастающего поколения.

«Хранить наследие, последовательно и целенаправленно передавать его новым поколениям, воспитывать нравственность, показывать доблесть предков — самое ценное сокровище музея», — отметил он.