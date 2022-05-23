В краеведческом музее Ингушетии прошел день открытых дверей
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялся день открытых дверей, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Данное событие приурочено к Международному дню музеев и новому национальному празднику — Дню ингушских башен. Цель мероприятия — показать потенциал и историко-культурное наследие ингушей через экспонаты и артефакты, хранящиеся в музее, провести научно-просветительную и образовательную работу среди широкой аудитории.
В этот день музей посетили гости из Москвы и Самары, а также жители республики, для которых познавательную экскурсию и обзор по экспозициям башенных комплексов в зале этнографии провела экскурсовод Саида Шанхова. В зале археологии с экспонатами разных временных промежутков посетителей ознакомила экскурсовод Танзила Галаева.
В течение всего дня одни гости сменяли других. В зале боевой славы экскурсовод Хаджимурад Плиев провел экскурсию для учеников школы № 1 г. Назрани. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы о Великой
Отечественной войне, о героических подвигах земляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах, внимательно рассматривали экспонаты.
В выставочном зале музея прошел мастер-класс класс талантливой мастерицы бисероплетения Аси Тимурзиевой. Ася — воспитанница учебно-реабилитационного центра для незрячих и слабовидящих
«Интеграция», она из числа тех, кто вдохновляет окружающих и меняет взгляды на жизнь. Посетителям мастерица рассказала и показала, как из горсточки бисера рождаются великолепные произведения искусства. Цветы у Аси изготовлены не только из бисера, но и из гофрированной бумаги, и как отмечает сама мастерица, порой этот материал бывает капризен в работе. По окончании мастер-класса Тимурзиева подарила свои работы посетителям.
Также в этот день директор музея вручил почетные грамоты своим сотрудникам и выразил благодарность за вклад в развитие культуры и искусства Ингушетии.