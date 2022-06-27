В краеведческом музее Ингушетии прошла выставка детских рисунков ко Дню борьбы с наркоманией

Школьникам рассказали о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Ярким дополнением к беседе стали рисунки и плакаты детей из разных регионов России, призывающие найти альтернативу порочному влечению к разного рода наркотикам в спорте, искусстве, дружбе с науками и в путешествиях по прекрасной и огромной нашей Родине.

«На выставке представлены новые плакаты, созданные детьми разного возраста в этом году. Гимназисты, посетившие выставку, пообещали дополнить ее своими рисунками», — рассказала газете «Ингушетия» куратор выставки Заретхан Плиева.