Выставка

В краеведческом музее Ингушетии прошла выставка детских рисунков ко Дню борьбы с наркоманией

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Учащиеся гимназии номер один города Назрани посетили выставку, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией, которая прошла в Ингушском государственном музее краеведения, сообщила пресс-служба учреждения.

Школьникам рассказали о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Ярким дополнением к беседе стали рисунки и плакаты детей из разных регионов России, призывающие найти альтернативу порочному влечению к разного рода наркотикам в спорте, искусстве, дружбе с науками и в путешествиях по прекрасной и огромной нашей Родине.

«На выставке представлены новые плакаты, созданные детьми разного возраста в этом году. Гимназисты, посетившие выставку, пообещали дополнить ее своими рисунками», — рассказала газете «Ингушетия» куратор выставки Заретхан Плиева.

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