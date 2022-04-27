В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Несгибаемые герои Великой Отечественной»

На выставке будут представлены 50 графических портретов: 45 героев Ингушетии и 5 портретов известных актеров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Елена Сухорукова родилась и выросла в г. Новочеркасске Ростовской области. Окончила Южный федеральный университет, имеет степень магистра филологии. Опубликовала свыше 130 произведений разных жанров: гражданская, философская, пейзажная и любовная лирика, басни, поэмы, стихи для детей. Она автор поэмы «Туган Мальсагов и другие герои Ингушетии», идея написания которой возникла у Елены после посещения музея краеведения в прошлом году, когда здесь проходила ее персональная выставка картин «Воины Гиппократа».

Творчество художника Сухоруковой включает как графические портреты (более 500), так и полотна маслом разной тематики: пейзажи (более 50 картин), портреты (более 250).

«Многочисленные публикации о выставках Сухоруковой в средствах массовой информации Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Южной Осетии, Эстонии, Литвы и других стран свидетельствуют о большой значимости и актуальности работы художника для патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти павших героев», — рассказали газете «Ингушетия» в музее.

Выставка продлится до конца мая.