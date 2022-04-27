Выставка

В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Несгибаемые герои Великой Отечественной»

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 6 мая в 14:00 состоится открытие персональной выставки Елены Сухоруковой «Несгибаемые герои Великой Отечественной», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке будут представлены 50 графических портретов: 45 героев Ингушетии и 5 портретов известных актеров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Елена Сухорукова родилась и выросла в г. Новочеркасске Ростовской области. Окончила Южный федеральный университет, имеет степень магистра филологии. Опубликовала свыше 130 произведений разных жанров: гражданская, философская, пейзажная и любовная лирика, басни, поэмы, стихи для детей. Она автор поэмы «Туган Мальсагов и другие герои Ингушетии», идея написания которой возникла у Елены после посещения музея краеведения в прошлом году, когда здесь проходила ее персональная выставка картин «Воины Гиппократа».

Творчество художника Сухоруковой включает как графические портреты (более 500), так и полотна маслом разной тематики: пейзажи (более 50 картин), портреты (более 250).

«Многочисленные публикации о выставках Сухоруковой в средствах массовой информации Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Южной Осетии, Эстонии, Литвы и других стран свидетельствуют о большой значимости и актуальности работы художника для патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти павших героев», — рассказали газете «Ингушетия» в музее.

Выставка продлится до конца мая.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы — Путин
Ингушские школьники посетили Дом-музей скульптора Мамилова в Джейрахе
В Ингушетии для жителей Пригородного района организуют посещение родовых кладбищ
В горах Ингушетии альпинистка сорвалась во время восхождения
В городе Назрани Ингушетии прошла масштабная благотворительная акция к окончанию Рамадана
Председатель парламента Ингушетии принимает участие в работе Совета законодателей России
Кабмин направит регионам около 4 млрд рублей на строительство мини-отелей
В селе Долаково Ингушетии малоимущим семьям раздали мясо по поручению Главы республики
Школьникам Карабулака рассказали о первых ингушских художниках-профессионалах
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к праздничным мероприятиям в День Победы
В преддверии майских и июньских праздников Калиматов провел заседание АТК Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 