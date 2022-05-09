В краеведческом музее Ингушетии в «Ночь музеев» состоится открытие выставки народного умельца

На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства и предметы домашнего быта, созданные мастером.

«В России 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого проходят фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов. Это огромная радость для миллионов людей, которые занимаются народным творчеством, которые увлечены народным искусством, и блестящий пример для подрастающего поколения. Очень многие люди посвящают всю свою жизнь любимому делу на профессиональном или любительском уровне», — рассказали в музее.

Собеседник «Ингушетии» отметил, что в республике тоже немало творческих личностей, создающих новые образцы народного искусства в области музыки, литературы и других форм нематериальной культуры. И один из таких мастеров — Хасан Магамед-Баширович Даурбеков.

Открытие выставки состоится 18 мая в 14:30 мск. Выставка продлится до 23 мая.