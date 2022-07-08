В краеведческом музее проходит выставка к 98-летию со дня образования Ингушской автономной области

По словам собеседника, выставка объединила несколько экспозиций музея, раскрывающих данную тему. Это экспозиция «За светлое будущее», в которой можно познакомиться с портретами лидеров государственного строения Ингушетии 20-30-х годов прошлого века, их биографии и документы. При обновлении экспозиции в нее включен фотодокументальный материал об учреждениях власти, культуры, образования тех лет.

Красочным дополнением служат экспозиции картин первых профессиональных художников Ингушетии Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова, экспозиция документальной и художественной литературы.

Организаторы выставки постарались отразить героизм и бескорыстное служение Родине и народу патриотов, отдававших силы и здоровье, а порой саму жизнь за светлое будущее народа, в которое они верили беззаветно и искренне.

«Несмотря на драматизм многих судеб и событий, это был важный и ценный опыт государственного строения, многое из которого может послужить развитию республики сегодня и в будущем», — отметил собеседник.

В работе выставки приняли участие студенты исторического факультета ИнгГУ, приступившие к прохождению музейной практики под руководством преподавателя М. Котиевой.