Выставка

В краеведческом музее пройдет выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 5 августа состоится открытие выставки известного ингушского этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На выставке будут представлены авторские работы заведующего сектором нематериального культурного наследия Дома народного творчества Ингушетии С. Мерешкова. Он также расскажет о традиционных видах игрового досуга, который был принят у предков ингушей.

Отдельной темой выставки станет «игровой инвентарь», который использовали в прошлом.

Начало мероприятия — в 14:30.

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