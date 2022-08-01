В краеведческом музее пройдет выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 5 августа состоится открытие выставки известного ингушского этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
На выставке будут представлены авторские работы заведующего сектором нематериального культурного наследия Дома народного творчества Ингушетии С. Мерешкова. Он также расскажет о традиционных видах игрового досуга, который был принят у предков ингушей.
Отдельной темой выставки станет «игровой инвентарь», который использовали в прошлом.
Начало мероприятия — в 14:30.