В краеведческом музее пройдет выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»

На выставке будут представлены авторские работы заведующего сектором нематериального культурного наследия Дома народного творчества Ингушетии С. Мерешкова. Он также расскажет о традиционных видах игрового досуга, который был принят у предков ингушей.

Отдельной темой выставки станет «игровой инвентарь», который использовали в прошлом.

Начало мероприятия — в 14:30.