В крупном населенном пункте Экажево Ингушетии отметили день села

С 262-й годовщиной родного села его жителей поздравили почётные гости праздничного мероприятия, в том числе советник Главы Ингушетии Исса Костоев.

В настоящее время в сельском поселении проживает около 33 тысяч человек. Экажево активно застраивается и развивается наравне с другими селами республики.

Первые упоминания о селении, уютно расположившемся в предгорьях на берегу реки Сунжи, относятся ещё к 1760 году. Стоит отметить, что, согласно историческим справкам, жизнь экажевцев всегда была непростой, но достойной. К примеру, во время Гражданской войны в 1919 году, когда генерал Деникин потребовал беспрепятственно пропустить его войска в тыл частям Красной армии, на общем сходе сельчане единодушно постановили: пока жив хоть один ингуш, деникинцы через Экажево не пройдут. Битва длилась несколько дней, большинство защитников села полегло в неравной схватке с регулярными частями Белой гвардии, оставшиеся — старики, женщины и дети — ушли в горы.