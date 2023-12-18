В квартире в Ингушетии обнаружили труп мужчины

«В 18:11 мск поступило сообщение от сожителей, проживавших с гражданином 1973 года рождения, о том, что он более 2-3 дней не выходил на связь. Данную информацию подтвердила соседка», — рассказал собеседник.

По его словам, спасатели при вскрытии двери обнаружили труп мужчины.

Отмечается, что следов насильственных действий не обнаружено.