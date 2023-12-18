Актуально

В квартире в Ингушетии обнаружили труп мужчины

0

В одной из квартир Назрани обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«В 18:11 мск поступило сообщение от сожителей, проживавших с гражданином 1973 года рождения, о том, что он более 2-3 дней не выходил на связь. Данную информацию подтвердила соседка», — рассказал собеседник.

По его словам, спасатели при вскрытии двери обнаружили труп мужчины.

Отмечается, что следов насильственных действий не обнаружено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 47,5 тыс. жителей Ингушетии обследовались в мобильных медицинских комплексах
Педагоги из Ингушетии в Москве приняли участие в семинаре «Комфортная школа»
Около 90 несанкционированных мусорных свалок выявили в Ингушетии в уходящем году
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали шесть человек
Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу
В Ингушетии проведут турнир по мини-футболу среди команд спортивных федераций республики
Единороссы Ингушетии проверили детсады Магаса
В отдаленном селе Алхасты Ингушетии завершилось обновление мусульманского кладбища
В образовательных учреждениях Ингушетии проводится «Неделя здорового питания»
Ингушские спортсмены завоевали золотые медали на турнире в Кисловодске
В Магасе начаты работы по обустройству подъездной дороги к детскому саду

Главное

Яндекс.Метрика

 