В лагере «Нефтяник» Ингушетии прошло мероприятие в рамках Года культурного наследия народов России

Организаторами мероприятия стали работники Культурно-досугового центра города Малгобека. Они рассказали ребятам о богатстве фольклорного наследия россиян, которое раскрывает истоки духовной жизни, наглядно демонстрирует эстетические ценности, художественный вкус и является частью истории каждого народа.

Всё мероприятие было наполнено интересными литературными фактами и красивой народной музыкой, прозвучавшей в исполнении женской вокальной группы «Лоаман оаз» под руководством Мадины Байсахаровой. Перед юными зрителями также выступили гармонист Салаудин Мутеев, солисты детского хореографического ансамбля «Зори Ингушетии» Магомед Картоев и Раяна Якаева.

«Очень важно приобщать детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно акцент на знании истории народа, его культуры помогает подрастающему поколению с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов», — отметил директор КДЦ Магомет Газдиев.