Пожарная безопасность

В лесах Ингушетии начата подготовка к пожароопасному периоду

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В лесном хозяйстве Ингушетии начата подготовка к пожароопасному периоду, который объявлен в Малгобекском и Сунженском районах региона, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В связи с пожароопасным периодом и для выявления несанкционированных палов, контроля за лесопожарной обстановкой начальник отдела надзорной деятельности по Малгобеку и Малгобекскому району

Ахмед Котиев совместно с главой администрации сельского поселения Пседах определили места, где есть угрозы возникновения пожаров и где необходимо провести опашку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия пожарных.

Также ежедневно специалисты пожарного надзора проводят разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

 

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