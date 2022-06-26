Безопасность

В летнем лагере в Ингушетии детей учили пользоваться огнетушителем

0

В стационарном летнем лагере имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии сотрудник МЧС по республики объяснил детям основные правила пожарной безопасности во время отдыха на природе и научил их приемам пользования огнетушителем.

Также была проведена пожарная учебная эвакуация.

Представители чрезвычайного ведомства уделяют большое внимание летним оздоровительных лагерям, проводят различные мероприятия с детьми, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Такие встречи проводятся с каждой заезжающей на отдых сменой, с целью недопущения пожаров, связанных с детской шалостью, и предупреждения травмирования и гибели детей», — отметил инспектор пожарного надзора по городам Сунжа и Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому району Ибрагим Дударов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля возобновит рейс из Ингушетии в Москву
В 68 МКД в Ингушетии проведут капремонт объектов водоснабжения и установят почтовые ящики
В Ингушетии после ДТП загорелся автомобиль
В Ингушетии прошла акция в поддержку спецоперации на Донбассе
Работники статистики отмечают профессиональный праздник
В СУ СКР по Ингушетии действует «горячая линия» для беженцев из Донбасса
В проекте «Билет в будущее» примут участие около 3 тыс. учащихся Ингушетии
У четверых жителей Ингушетии нашли СВУ и оружие в ходе обысков
Ингушские архивисты оказали методическую помощь муниципальному архиву города Сунжи
Житель Ингушетии получил три года условно за обрез ружья
В Ингушском политехническом колледже состоялась профилактическая беседа

Главное

Яндекс.Метрика

 