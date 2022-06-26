В летнем лагере в Ингушетии детей учили пользоваться огнетушителем

Также была проведена пожарная учебная эвакуация.

Представители чрезвычайного ведомства уделяют большое внимание летним оздоровительных лагерям, проводят различные мероприятия с детьми, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Такие встречи проводятся с каждой заезжающей на отдых сменой, с целью недопущения пожаров, связанных с детской шалостью, и предупреждения травмирования и гибели детей», — отметил инспектор пожарного надзора по городам Сунжа и Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому району Ибрагим Дударов.