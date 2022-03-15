Профилактика наркомании

В лицее — детском саду столицы Ингушетии прошло мероприятие по профилактике наркомании среди молодежи

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В лицее — детском саду города Магаса прошло мероприятие по профилактике наркомании среди молодёжи с участием сотрудников МВД России по Ингушетии, главного нарколога республики, представителей общественности.

Главный специалист, психиатр-нарколог Минздрава региона Джамбулат Ваделов объяснил школьникам, что вовлечённым в болото дурмана можно стать даже после первого употребления наркотика. По его словам, есть два вида зависимости — психическая и физическая. В прошлом году на учёт в наркодиспансер поставили 120 человек. Если сравнить с 2020 годом, количество наркозависимых увеличилось на 81 человека, в это число вошли один несовершеннолетний и одна девушка. Всего на учёте состоит свыше 1500 человек. В прошлом году сотрудники МВД провели в школах Ингушетии 50 мероприятий антинаркотической направленности.

«Наша религия категорически запрещает употребление всех веществ, напитков, которые наносят вред здоровью человека. Это нужно понимать», — подчеркнул директор Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гагиева Алихан Алиханов.

По мнению участников мероприятия, родители должны донести до своих детей, что наркомания — тягчайшее зло.

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