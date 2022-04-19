В Магасе досрочно завершили капремонт автодороги на улице Нальгиева

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В Магасе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» досрочно завершили капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Нальгиева, сообщает пресс-служба Минавтодора региона.

«Протяжённость заасфальтированного участка составила 1,73 км. Данная улица является одной из центральных. Здесь наблюдается высокая интенсивность движения, проходит общественный транспорт», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты выполнили фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, провели укрепление обочин. После завершения основных работ нанесена новая разметка и установлены дорожные знаки.

Ранее дорожники отремонтировали подъездную дорогу в Магасе на улице 65 лет Победы.

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