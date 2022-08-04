В Магасе наградили сотрудников правового управления администрации Главы и правительства республики

«Исполняющий обязанности премьера Ингушетии Магомед Евлоев вручил работникам управления почетные грамоты и юбилейные медали за достигнутые трудовые успехи и в связи с 30-летием образования республики», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Главы и правительства региона.

Евлоев поздравил юристов с заслуженными наградами, поблагодарил за слаженную работу, отметив высокий уровень их профессионализма. Он пожелал сотрудникам государственно-правового управления благополучия, успехов в достижении поставленных целей на благо республики.