В Магасе объявили конкурс на лучшее стихотворение к 30-летию возрождения Ингушетии

«Конкурс проводится с целью создания условий для выявления одаренных талантливых граждан, раскрытия творческого потенциала молодежи», — говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы.

Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки.

Церемония награждения по итогам конкурса состоится во время праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию республики.