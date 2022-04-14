Конкурс

В Магасе объявили конкурс на лучшее стихотворение к 30-летию возрождения Ингушетии

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Администрация Магаса объявила конкурс на лучшее стихотворение собственного сочинения «Ингушетии дарю я эти строки...», посвященное 30-летию возрождения региона, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Конкурс проводится с целью создания условий для выявления одаренных талантливых граждан, раскрытия творческого потенциала молодежи», — говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы.

Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки.

Церемония награждения по итогам конкурса состоится во время праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию республики.

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