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В Магасе прошел сход жителей по вопросу заключения договоров с ресурсоснабающими организациями

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В восьмом микрорайоне столицы Ингушетии по вопросу заключения договоров с ресурсоснабающими организациями, прошел сход жителей, проживающих в МКД 43 и 43А, расположенных по улице Саида Чахкиева, сообщает пресс-служба администрации города.

«К участию в данном мероприятии были привлечены и представители ресурсных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. Сотрудники провели разъяснительную беседу с жителями о необходимости заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в частности, о необходимости заключения договоров с газовиками», — говорится в сообщении.

Очередной сход жителей, проживающих в названных многоквартирных домах, состоится 25 января в 10:00 мск.

Отметим, что в соответствии с правилами поставки газа, утвержденных постановлением правительства России от 21 июля 2008 года, поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора.

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